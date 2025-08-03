Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonunda 4 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, terör örgütüne mali destek sağlayan ve silahlı faaliyetlerine katılanların yakalanmasına yönelik yapıldı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'a mali destek sağlayanların ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, terör örgütüne mali destek sağlayan ve 5 milyon lirayı aşkın hesap hareketliliği bulunan DEAŞ üyesi 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise sınır dışı edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi

8.8'lik deprem sonrası olay görüntü! Günler sonra ilk kez ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'den Süper Lig'in yeni ekibine 100 milyon liralık müjde

Fenerbahçeli yöneticiden ligin o takımına 100 milyon TL'lik müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.