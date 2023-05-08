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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel

Cumhuriyet Şanlıurfa Güncel Haberler

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