Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı. İki zanlı tutuklanırken, bir şüpheli ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Şanlıurfa'da silahlı terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat birimlerince silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.