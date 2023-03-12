Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda bir zanlı yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel