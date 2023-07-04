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Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güncel Haberler

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