Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltında
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin adreslerinde dijital materyaller ele geçirdi.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kişilerin örgüt ile irtibatlı olduğunu belirledi. Ekiplerin yaptığı fiziki ve teknik takibin ardından tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ismi açıklanmayan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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