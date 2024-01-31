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Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen 4 adrese şafak vakti yapılan baskında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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