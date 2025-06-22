Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

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Şanlıurfa'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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