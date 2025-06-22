Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama
Şanlıurfa'da polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel