Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

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Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ'a yönelik olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, operasyonun silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti amacıyla yapıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin çalışmaları neticesinde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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