Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin çalışmaları neticesinde, DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.