Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkeziyle Akçakale ve Harran ilçelerinde terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu DEAŞ içinde 'savaşçı' olarak yer aldıkları ve muhbirlik faaliyeti yürüttükleri belirtilen 10 şüpheli belirlendi. Yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de eşlik ettiği operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerindeki aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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