Şanlıurfa'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 11 Gözaltı

Güncelleme:
Şanlıurfa'da düzenlenen terör operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik yapılan baskınlarda çeşitli paralar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan operasyonda, 832 bin 720 lira, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye lirası, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
