Şanlıurfa'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 8 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa merkezli iki ilde, DEAŞ terör örgütüne mali destek sağlayanlara ve silahlı faaliyet yürütenlere karşı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyon, 28 milyon lira para toplayan bir zanlının tutuklanmasının ardından genişletildi.

Şanlıurfa merkezli iki ilde, terör örgütü DEAŞ'a mali destek sağlayanlara ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürütenlere yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM), İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne 28 milyon lira para topladığı tespit edilen 1 zanlının tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Ekipler, terör örgütüne mali destek sağlayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan ve geçmiş dönemde terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa ve Batman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel
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