Şanlıurfa'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 11 Gözaltı

Şanlıurfa'da polisin düzenlediği operasyonla terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 832 bin TL, 11 bin dolar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 832 bin 720 TL, 11 bin 840 dolar, 930 avro, 3 milyon 29 bin 100 Suriye lirası, 133 gram altın, 1 tüfek, 3 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen para ve materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
