Şanlıurfa'da DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi yakalandı
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 yasaklı yayın materyali de ele geçirildi.
ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 yasaklı yayın materyali ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.