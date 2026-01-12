Haberler

Şanlıurfa'da DEAŞ'a finans sağlayan 2 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 17 yasaklı yayın materyali de ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladıkları belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 yasaklı yayın materyali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
