Şanlıurfa'da damadını bıçaklayan kayınpeder gözaltına alındı Şanlıurfa'da tartıştığı damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı. Şanlıurfa'da tartıştığı damadını bıçakla yaralayan kayınpeder gözaltına alındı. Merkez Karaköprü ilçesinin Doğukent Mahallesi'nde oturan V.E. ile evine gelen kayınpederi İ.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, İ.T, damadını bıçakla yaraladı. Yaralı damat, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlı kayınpederi gözaltına aldı, suç aleti bıçağa ise el koydu. AA / Rauf Maltaş - Güncel Münir Karaloğlu Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler

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