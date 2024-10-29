Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Şanlıurfa'da farklı etkinliklerle kutlandı. Gençler, Türk bayrağıyla Göbeklitepe'ye yürüdü, dalgıçlar ise su altında bayrak açtı.

ŞANLIURFA'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler Türk bayrağıyla Göbeklitepe'ye yürürken, dalgıçlar da su altında bayrak açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli dalgıç polisler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Halfeti ilçesinin Savaşan Mahallesi'nde su altında kalan caminin yüzeydeki minaresinde Türk bayrağı açtı. Dalgıçlar daha sonra Fırat'ın derinliklerine dalıp, bu kez burada Türk bayrağı açtı.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte ise gençler, tarihi Germuş Kilisesi'nde bir araya gelerek Göbeklitepe'ye 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Dev Türk bayrağı açan gençler, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkuyla kutladı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Bayramı Yerel Haberler Göbeklitepe Şanlıurfa Politika Güncel Yaşam

CHP lideri Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna katılmayacak

Özel, Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonuna gitmiyor

 Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü

3 çocuk babası polis memuru sırtından vurularak öldürüldü
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI DÖVİZ KURU 29 Ekim | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Masterchef 29 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 29 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Fener alayı ne zaman, 29 Ekim kutlamaları nerede? 2024 İstanbul Cumhuriyet Bayramı kutlamaları… Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.