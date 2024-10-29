Şanlıurfa'da Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

ŞANLIURFA'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gençler Türk bayrağıyla Göbeklitepe'ye yürürken, dalgıçlar da su altında bayrak açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli dalgıç polisler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Halfeti ilçesinin Savaşan Mahallesi'nde su altında kalan caminin yüzeydeki minaresinde Türk bayrağı açtı. Dalgıçlar daha sonra Fırat'ın derinliklerine dalıp, bu kez burada Türk bayrağı açtı.

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikte ise gençler, tarihi Germuş Kilisesi'nde bir araya gelerek Göbeklitepe'ye 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Dev Türk bayrağı açan gençler, marşlar söyleyerek Cumhuriyet'in 101'inci yılını coşkuyla kutladı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA