Şanlıurfa'da çölyak hastalarına gluntensiz ekmek desteği

Haliliye Belediyesi, kentteki çölyak hastalarına gluntensiz ekmek desteği devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kent genelinde yaşayan yaklaşık 2 bin çölyak ve PKU'lu vatandaş için gluntensiz ekmek üretiyor.

Sırrın Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında bulunan Haliliye Belediyesi Glutensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran çölyak ve PKU'lular, kendilerine verilen kartla aylık 30 ekmeğini ücretsiz olarak teslim alıyor.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Haliliye ilçesinde ikamet eden çölyak ve PKU hastalarına periyodik olarak içerisinde glutensiz ürünlerin yer aldığı gıda paketi dağıtılıyor.