Şanlıurfa'da çökme yaşanan tarihi hamamda çalışma başlatıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da çökme yaşanan tarihi hamamda çalışma başlatıldı

AA - Müslüm Etgü - Güncel
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Şanlıurfa'da çökme yaşanan tarihi hamamda çalışma başlatıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, çökme yaşanan tarihi Cıncıklı Hamam'da çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, çökme yaşanan tarihi Cıncıklı Hamam'da çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi güzelliklerini koruyan ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesince geçen günlerde tarihi Cıncıklı Hamam'da yaşanan çökme sonrası çalışma başlatıldı.

Çökmenin yaşandığı hamamın çevre güvenliğini sağlayan ekipler, tarihi hamamı eski görünümüne kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Karaburç Mahallesi Hızanoğlu Sokak'ta bulunan tarihi hamamın hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmiyor.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

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