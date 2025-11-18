Haberler

Şanlıurfa'da Çöken İnşaat: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, Sahibine Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen inşaat çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından inşaatın sahibi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Gergin anlar! Yönetmen, ünlü oyuncuyu kenara itti

Galada gergin anlar! Yönetmenin hareketi, ünlü oyuncuyu kızdırdı
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Çöp kamyonunun altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Yaşlı kadının korkunç sonu! Kameralar anbean kaydetti
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.