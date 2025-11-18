Şanlıurfa'da Çöken İnşaat: 2 İşçi Hayatını Kaybetti, Sahibine Gözaltı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen inşaat çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından inşaatın sahibi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 2 işçinin hayatını kaybettiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.
Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 16 Kasım'da tek katlı bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel