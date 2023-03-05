Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı Şanlıurfa'da ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada Şanlıurfa'da ağır hasarlı olduğu için daha önceden boşaltıldığı belirlenen 6 katlı bir bina çöktü.

Şanlıurfa'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Şanlıurfa'da ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ağır hasarlı olduğu için daha önceden boşaltıldığı belirlenen 6 katlı bir bina çöktü. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, tedbir amaçlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Öte yandan binanın çökme anı ise kameraya yansıdı.

Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina çöktü. Binanın büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından ortalığı toz bulutu kaplarken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binada tedbir amaçlı hassas dinleme yapıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.