Şanlıurfa'da Çocukların Dijital Güvenliği İçin Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital ürün ele geçirildi.
Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 7 sim kart ve 2 bilgisayar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "çocuk müstehcenliği" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel