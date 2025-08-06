Şanlıurfa'da Çocukların Dijital Güvenliği İçin Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı

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Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu, 7 sim kart ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "çocuk müstehcenliği" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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