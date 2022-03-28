Şanlıurfa çocuklara Survivor parkurlu mini konser düzenlendi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kendi imkanlarıyla oluşturdukları Survivor parkurunda yarışan öğrenciler için mini konser düzenlendi.

Program yapımcısı Acun Ilıca'nın hazırladığı Survivor programından esinlenerek tarihi Harran ilçesi Yedikardeş Mahallesinde 3 kilometrelik bir araziye atıl durumda olan okul sıralarıyla tahta engeller, lastikler ve naylon havuzdan oluşan parkurda çocuklar kıyasıya yarıştı. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen'in kendi imkanlarıyla kurduğu Survivor parkuruna çocuklar yoğun ilgi gösterirken günün büyük bir bölümünü parkurda geçiren öğrenciler için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı bir etkinlik düzenledi. Mini konserler ve tiyatro etkinliğinin de yapıldığı programda minik çocuklar palyaçolarla gönüllerince eğlendiler. Yaklaşık 3 saat süren programda öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Büyükşehir belediyesi tarafından Yedikardeş Mahallesindeki etkinliğe katılan çocuklara alanda hazırlanan hamburger ikram edildi. Survivor parkurunda kazanan takım madalya ile ödüllendirilirken çocukların sevinci gözlerinden okundu.