Şanlıurfa'da Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Merve Sakat hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı bölgede sağlık ve polis ekipleri harekete geçerken, sürücü gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
A.J.A'nın kullandığı 63 AP 690 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat'a (11) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde Sakat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sakat'ın cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekipler, olay yerinden kaçan sürücüyü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel