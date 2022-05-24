Şanlıurfa'da çocuğu darbeden kişi gözaltına alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da çocuğu darbeden kişi gözaltına alındı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da çocuğu darbeden kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, bir çocuğu sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, bir çocuğu sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyyübiye ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir Kur'an kursunda görevli A.T'nin, bir çocuğu darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.T'yi gözaltına aldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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