Şanlıurfa'da çocuğu darbeden kişi gözaltına alındı - Haberler

Şanlıurfa'da, bir çocuğu sopayla darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Eyyübiye ilçesinde kaçak olarak faaliyet gösteren bir Kur'an kursunda görevli A.T'nin, bir çocuğu darbetmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında A.T'yi gözaltına aldı.