Şanlıurfa'da çocuğa taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı - Haberler

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Şanlıurfa'da çocuğa taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da çocuğa taciz ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki bir inşaattan çocuk seslerinin geldiğini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İnşaata girerek çocuğu çıkaran vatandaşlar, kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla şüpheli M.A'yı darbetti.

Polis ekiplerine teslim edilen zanlı gözaltına alındı.

Kız çocuğu ve ailesi de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Polis, Güncel, Haberler

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