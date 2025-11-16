Haberler

Şanlıurfa'da çocuğa işkence yapan kişi tutuklandı

Bozova ilçesinde, 15 yaşındaki M.K.'ya işkence yaptığı iddia edilen 20 yaşındaki H.A. tutuklandı. H.A., çocuğun elini kolunu bağlayarak yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkence yapmış, M.K. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çocuğa işkence yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki M.K, elini kolunu bağlayan H.A. (20) tarafından yüksek basınçlı hava kompresörüyle işkenceye maruz bırakıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan M.K'nin iç organlarının hasar gördüğü tespit edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan H.A. tutuklandı.

