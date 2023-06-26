Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise konuya ilişkin yayın yasağı getirildiği duyurularak, "Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla başlatılan tahkikat neticesinde H.Ç. (75) isimli şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır. Konuyla ilgili olarak Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yayın yasağı kararı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.