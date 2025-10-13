Şanlıurfa'da Çobanlar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Akçakale'de çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanların silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.
Kırsal Boybey Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada 3 çoban yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel