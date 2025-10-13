Haberler

Şanlıurfa'da Çobanlar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Akçakale'de çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, jandarma kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çobanların silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı.

Kırsal Boybey Mahallesi'nde çobanlar arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 çoban yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
