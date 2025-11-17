Haberler

Şanlıurfa'da Çırak Çocuğa Kompresörle Yaralama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde marangoz atölyesinde çalışan 15 yaşındaki M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy tarafından kompresörle yaralandı. M.K. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Aksoy adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı, ancak itiraz üzerine tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesindeki marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan M.K.'ye (15), Habib Aksoy tarafından makat bölgesine kompresörle hava verilmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, adli kontrol tedbirine hükmedilen şüphelinin itiraz üzerine tutuklandığı belirtildi.

Olay, 14 Kasım'da Bozova'daki marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan M.K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun makatına yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. M.K., ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. M.K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı, buradan Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne ve daha sonra da Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen M.K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Habip Aksoy olayla ilgili yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Yapılan itiraz üzerine mahkeme, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Gaziantep'e kaçmak istediği belirtilen Aksoy, yakalanıp gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemede tutuklandı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sosyal medyada yer alan yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bozova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaralama suçundan yürütülen soruşturma hakkında bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada yer bulan yanıltıcı bilgiler nedeniyle basın açıklaması yapılması zarureti hasıl olmuştur. 14.11.2025 günü saat 16.30 sıralarında şüpheli H.A., iş yerinde şakalaşmak maksadıyla hava kompresörünü beraber çalıştığı M.K.'nin makat bölgesine doğru doğrultarak eliyle hortumu bastırmıştır. Yaralanan şahıs karın şişliği şikayetiyle hastanelere sevk edilmiş, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Savcılıkça tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedilmiş, karara itiraz edilmiştir. İtiraz üzerine mahkemece şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış ve yakalanan şüpheli tutuklanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Kandilli Rasathanesi Deprem Erken Uyarı Sistemi'nde yeni aşamaya geçildi

Devrim gibi sistem! Yüz binlerce İstanbullunun hayatını kurtaracak
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.