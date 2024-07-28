Şanlıurfa'da cipin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir cip refüje çarptı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cipin refüje çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Cengiz E. yönetimindeki 72 AAS 882 plakalı cip, İpekyolu Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.