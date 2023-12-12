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Şanlıurfa'da Cinsel İstismar Şüphelisi Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Şüphelinin yanında kesici alet bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cinsel istismar suçundan aranan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Haliliye Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri yabancı uyruklu M.A'yı durdurdu.

Yapılan incelemede M.A'nın "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelinin yanında bulundurduğu baston incelendiğinde ise içinde gizlenmiş kesici alet bulunduğu belirlendi.

M.A. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güvenlik Yakalama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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