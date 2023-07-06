Şanlıurfa'da cinayet zanlısı fıstık tarlasında böyle yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir kişinin öldüğü arazi kavgasında firari cinayet zanlısı fıstık tarlasında kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, 3 Temmuz tarihinde Bozova ilçesine bağlı kırsal Seyitören Mahallesinde meydana geldi. Komşu iki aile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavganın büyümesi üzerine A.D. isimli şahıs silahla öldürülürken, A.D.'nin çocukları olan İ.H.D. ve M.G.D. isimli iki şahıs ise yaralandı. Meydana gelen kasten öldürme olayının şüphelilerinden H.A. olay yerinde jandarma ekiplerince yakalanırken diğer şüpheli H.K. ise olay yerinden firar etti. Şüpheli H.K.'nın yakalanması için Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri tarafından olay anından itibaren yapılan takip ve çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs, bir fıstık tarlasında kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.