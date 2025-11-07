Şanlıurfa'da Cinayet Zanlıları Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında Kadri Yeşiltaş'ın cansız bedeninin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince kırsalda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda cinayet zanlıları Z.A. ve K.A. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Siverek-Adıyaman kara yolu kenarında dün yerde hareketsiz bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, sağlık ekiplerince yapılan incelemede bu kişinin hayatını kaybettiği belirlenmiş, cesedin yakınlarında çok sayıda boş kovan bulunmuştu.