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Şanlıurfa'da cinayet şüphelisi yakalandı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, cinayet şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 7 Şubat 2023'te S.E'nin silahla kasten öldürülmesi olayında cinayet şüphelisi olarak aranan V.P'nin saklandığı adres belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, cinayet şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 7 Şubat 2023'te S.E'nin silahla kasten öldürülmesi olayında cinayet şüphelisi olarak aranan V.P'nin saklandığı adres belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Jandarma Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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