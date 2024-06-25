Şanlıurfa'da Cinayet Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki farklı cinayet olayıyla ilgili düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince, kentte farklı tarihlerde işlenen cinayetlerle ilgili aranan zanlıların, ilçe kırsalındaki Büyüktopça Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler, buradaki 10 adrese yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda, cinayet şüphelisi T.A, S.G. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu tüfek, 4 ruhsatsız av tüfeği, 7 balistik çelik yelek, 50 mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.