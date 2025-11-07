Şanlıurfa'da Cinayet: İki Şüpheli Yakalandı

ŞANLIURFA'da Siverek ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen K.Y.'nin cinayet şüphelileri Z.A. ve K.A., jandarma tarafından yakalandı.

Olay, dün Siverek ilçesinde meydana geldi. Yol kenarında tabancayla vurularak öldürülmüş ve yanında boş kovanlar bulunan K.Y.'yi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelenin ardından K.Y.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. K.Y.'nin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek son yolculuğuna uğurlandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olayın failleri oldukları tespit edilen Z.A. ve K.A. isimli şüpheliler, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusu devam ediyor.