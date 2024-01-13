Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dedeosman Mahallesi'nde iki katlı bir evin giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dedeosman Mahallesi'nde iki katlı bir evin giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa İtfaiye Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title