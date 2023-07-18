Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Buğday Pazarı'nda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Buğday Pazarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi silahla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.