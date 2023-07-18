Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Buğday Pazarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi silahla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.