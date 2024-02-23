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Şanlıurfa'da çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Rıdvan Bulunmaz ve eşi Pınar Bulunmaz arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı. Pınar Bulunmaz hayatını kaybederken, Rıdvan Bulunmaz ise ağır yaralı olarak Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.

Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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