Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırsal Konurtepe Mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan S.D. ve A.K. sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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