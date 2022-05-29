Şanlıurfa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırsal Konurtepe Mahallesinde iki grup arasında çıkan tartışma, taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan S.D. ve A.K. sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.