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Şanlıurfa'da çıkan ev yangını hasara neden oldu, 1 çocuk dumandan etkilendi

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Merkez Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir apartmanın 3'ncü katındaki evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangında evde hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da çıkan ev yangını hasara neden oldu, 1 çocuk dumandan etkilendi.

Merkez Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir apartmanın 3'ncü katındaki evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Dumandan etkilenen bir çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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