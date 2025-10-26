Haberler

Şanlıurfa'da Çiftçinin Tarlasında Patlamamış Mühimmat Bulundu

Şanlıurfa'da Çiftçinin Tarlasında Patlamamış Mühimmat Bulundu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğa takılan top mermisini fark etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, mühimmatı güvenli bir alanda imha etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürdüğü sırada bulunan mühimmat imha edildi.

Kırsal Yoğunca Mahallesi'nde traktörle tarlasını süren İrfan Baytok, pulluğa takılan metali fark etti.

Metali tarlanın dışına çıkaran Baytok, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde mühimmatın patlamamış 115 mm'lik top mermisi olduğu belirlendi.

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarınca güvenli alana çıkarılan top mermisi, fünye ile imha edildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
