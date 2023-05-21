Şanlıurfa'da Ceylanpınar ilçesinde dolu yağışı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç ve çatılara zarar vekti. Yaşanan dolu yağışı nedeniyle birçok sürücü araçlarının zarar görmemesi için kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu araç ve çatılara zarar vekti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı durma noktasına getirdi. Bir eve yıldırımın düştüğü ilçede ağaçlar devrildi, bir binanın çatısı çöktü. Birçok sürücü araçlarının zarar görmemesi için kapalı alanlarda yağışın durmasını bekledi. Belediye ekipleri de olası su baskınlarına karşı teyakkuz durumuna geçti.