Şanlıurfa'da Çeyiz Sandığından Uyuşturucu Çıktı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çeyiz sandığı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Harran ilçesinde bir adreste yaptıkları aramada çeyiz sandığı içerisinde uyuşturucu madde buldu. Siverek ilçesinde ise durdurulan bir otobüsün bagajında yapılan aramada ise 35 kilogram esrar ve 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çeyiz sandığı içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Harran ilçesinde belirlenen bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramada, çeyiz sandığı içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siverek ilçesinde ise durdurulan bir otobüsün bagaj kısmında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri tarafından arama yapıldı. Aramada, 35 kilogram esrar maddesi ile 250 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA