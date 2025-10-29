Haberler

Şanlıurfa'da Cenaze Töreninde Park Sorunundan Kavga: 6 Yaralı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda bir cenaze töreni sırasında araç park etme meselesi yüzünden kargaşa yaşandı. Trafik akışının engellenmesi üzerine polisle tartışan kalabalık arasında çıkan arbede sonucunda 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde araç park etme meselesinden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda, hayatını kaybeden Bege Karakuş'un cenazesinin defin töreni için gelen çok sayıda kişi araçlarını yol güzergahına park etti.

Trafik akışı engellendiği için polis ekipleriyle bu kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

Arbedede yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Akşam saatlerinde Eyyübiye ilçemizde bulunan Bediüzzaman Mezarlığı'nda gerçekleşen ve basında da yer alan olayla ilgili olarak Valiliğimiz tarafından inceleme başlatılmış olup konu bütün yönleriyle yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
