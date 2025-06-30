Şanlıurfa'da Çekici ile Çarpışan Otomobilde 5 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çekici ile çarpışan otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, çekici ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Salih Rızat (57) yönetimindeki 27 AGR 322 plakalı otomobil, kırsal Hacılı Mahallesi yakınlarında, Recep Taşkıran (29) idaresindeki 33 AVP 85 plakalı çekiciyle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Salih Rızat ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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