Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi öldü

ŞANLIURFA'da, montajında çalıştığı fabrikanın çatısından düşen Sedat Aslan (29), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden bir fabrikanın çatı montajında çalışan Sedat Aslan, dengesini kaybedip 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Aslan'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan'ı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Sedat Aslan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 3 çocuk babası Aslan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.