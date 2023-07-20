Şanlıurfa'da çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

Yangın, ilçenin Halilliye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, ev sahibinin ismi öğrenilemeyen bir evin çatı katında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çatıda bulunan odunlara sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, yangını alt kata ve çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA