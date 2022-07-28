Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı. Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü tutuklandı. Abdurrezzak S'nin kullandığı 63 BB 446 plakalı kamyonun, önceki gün Necmettin Cevheri Bulvarı'nda Halil Mermertaş idaresindeki 63 ZD 596 plakalı motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Mermertaş ile yolcu Yusuf Hasan'ın öldüğü kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyon sürücüsü Abdurrezzak S. "Kasten ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklandı. Şanlıurfa'da merkez Karaköprü ilçesinde 26 Temmuz Salı günü kamyonun çarptığı motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü ise gözaltına alınmıştı. Güncel AA / Rauf Maltaş Karaköprü Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.