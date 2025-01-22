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Şanlıurfa'da Çalışanların Haklarını Güvence Altına Alan Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Öz Belediye-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, çalışanların haklarını güvence altına alarak emeklerine saygı gösteriyor. Sözleşme ile çalışmalara 6 ay için yüzde 35, sonraki 6 ay için ise enflasyon oranında zam yapılacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Öz Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, çalışanların haklarını güvence altına alan toplu iş sözleşmesinin sadece bir kağıt anlaşması olmadığını aynı zamanda emek ve alın terine duyulan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Belediye olarak çalışanların yanında olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:

"Sizlerin emeğiyle şehrimizde taş üstüne taş koyuyor, halkımıza en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizler dostlarımızın yüzünü güldürmek, emekçimizin alın terini hakkıyla ödemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu toplu iş sözleşmesiyle, hem işçilerimize hem de sendikamıza olan desteğimizi bir kez daha ortaya koyuyoruz. Bu adım sadece bugünü değil yarınları da daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Hiçbir şekilde haklı bir gerekçe olmadığı sürece işçilerin işlerini kaybetmelerine sebep olmamak için gereken tüm önlemleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum."

Öz Belediye-İş Sendikası Başkanı Aziz Bakır da Gülpınar'a teşekkür ederek, sözleşmenin çalışanların haklarının en iyi şekilde korunmasını sağladığını ifade etti.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte Belediye ve ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçilere, birinci 6 ay için yüzde 35, ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam yapılması kararlaştırıldı. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 1 yıl geçerli olacak sözleşmede bazı taban ücretlerine de zamlar yapıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
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